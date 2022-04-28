Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна не согласится на условия России по поставкам газа. Об этом он сообщил газете Le Monde.

Он подчеркнул, что Болгария надеется на помощь ЕС в получении газа из Азербайджана. По словам Петкова, страна располагает запасами газа на срок более месяца.

«У нас есть прямые запасы для того, чтобы продержаться более одного месяца, если обстоятельства не изменятся. Но мы надеемся завершить строительство нового интерконнектора с Грецией к концу июня. И мы также рассчитываем на общую стратегию закупок сжиженного газа Европейской комиссией», — сказал он.