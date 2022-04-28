Если осенью не будет скачка, может быть официально объявлено о завершении пандемии. Об этом заявил глава минздрава Теймур Мусаев.

Он также допустил вероятность, что вакцины от COVID-19 станут сезонными.

«Ожидается, что в результате выработки коллективного иммунитета пандемия может быть объявлена завершенной. Есть определенные ожидания до осени. Если не будет скачка, то вопрос можно будет считать закрытым», — отметил он.