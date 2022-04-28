Если осенью не будет скачка, может быть официально объявлено о завершении пандемии. Об этом заявил глава минздрава Теймур Мусаев.
Он также допустил вероятность, что вакцины от COVID-19 станут сезонными.
«Ожидается, что в результате выработки коллективного иммунитета пандемия может быть объявлена завершенной. Есть определенные ожидания до осени. Если не будет скачка, то вопрос можно будет считать закрытым», — отметил он.
Чего ждать до осени? Весь мир уже все отменил и у нас практически не болеет никто. Отмените кюаркоды, дайте людям ходить в кафе, в театры и на выставки! Многие болели, многие прививались, но срок действия кончается. Теперь что, опять перед летом колоться, когда пандемии по факту нет? Сколько можно издеваться!