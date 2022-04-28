Москва решительно осуждает ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По поступающим сообщениям, в ночь на 27 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по целям и в населенных пунктах… в окрестностях Дамаска. В результате авианалета погибли четверо сирийских военнослужащих, трое получили ранения, был нанесен значительный материальный ущерб. Мы считаем необходимым подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории Сирии — нарушение базовых норм международного права, категорически неприемлемо и недопустимо. Решительно осуждаем подобные безответственные действия», — цитирует Захарову РИА Новости.

По ее словам, такие ничем не спровоцированные атаки приводят к снижению боевого потенциала вооруженных сил Сирии, негативно сказываясь на эффективности усилий по борьбе с терроризмом на сирийской земле.

«Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную и опасную практику», — заявила дипломат.