Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Бородянку и заявил, что в 21 веке война не может быть приемлемой.

«Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21-м веке война не может быть приемлемой», — сказал Гутерриш во время визита в Бородянку в четверг, сообщает Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине в Twitter.

Генсек ООН приехал в Украину 27 апреля после визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным.