Japan Tobacco Inc., крупнейший производитель табачных изделий в России, думает уйти из страны, сказано на сайте компании. Также производитель собрался сменить собственника своего российского подразделения.

Еще в марте Japan Tobacco приостановил новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Компания продолжает оценивать различные варианты развития своего бизнеса в России, включая потенциальную передачу права собственности, отмечено в сообщении.

Россия — один из крупнейших рынков для JTI. У компании стране четыре завода и около четырех тысяч сотрудников. В портфель Japan Tobacco входят Winston, Camel, Sobranie, «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» и другие.