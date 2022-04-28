Проводить «референдум» в Херсонской области не планируется.

Об этом РИА Новости заявил «замглавы» подконтрольной России «военно-гражданской администрации» области Кирилл Стремоусов.

При этом, судя с его слов, россияне уходить из региона не намерены.

«Возвращение Херсонской области в Украину исключено», — заявил Стремоусов.

Стремоусов также сообщил, что с 1 мая регион войдет в рублевую зону.

По его словам, первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривна будет ходить наравне с рублем. Затем останется только российская валюта.