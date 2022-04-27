Критика грузинского руководства преследует одну цель — любыми способами открыть в Грузии «второй фронт» военных действий против России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Так премьер-министр прокомментировал заявление Алексея Арестовича, призвавшего Грузию вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией и открыть «второй фронт».

«С самого начала военных действий на Украине наша команда четко заявила, в том числе, нашим украинским друзьям, что в Грузии не будет никакого «второго фронта». Именно после этого заявления начался поток необоснованных обвинений против наших властей. Тогда (1 марта) совершенно необоснованно был отозван украинский посол, прозвучали обвинения, что через Грузию в Россию поступают товары, находящиеся под санкциями», — цитирует его «Интерфакс».

«Представителями украинских властей было сказано, что нынешние власти Грузии не готовы к началу военных действий, но это сделал бы Саакашвили», — сказал премьер.

Он заявил, что, если бы Саакашвили сегодня был у власти в Грузии, война с Россией была бы неизбежной. «Саакашвили незаконно прибыл в октябре в Грузию с одной целью: чтобы осуществить в нашей стране революцию и государственный переворот. Была информация, что война на Украине должна была начаться в ноябре-декабре. Именно с целью открытия в Грузии «второго фронта» и прибыл Саакашвили», — утверждал Гарибашвили.

Он добавил, что грузинское правительство не пойдет против интересов государства и народа.