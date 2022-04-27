Европейский Союз предложил временно отменить тарифы и квоты на экспорт товаров из Украины, чтобы поддержать экономику страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, предложение также включает временную отмену существующих тарифов и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые не подпадают под действие торгового соглашения ЕС с Украиной.

«ЕС никогда ранее не принимал таких мер по либерализации торговли, которые беспрецедентны по своим масштабам: предоставление Украине нулевого тарифа, нулевого квотного доступа на рынок ЕС», — заявил глава ЕС по торговле Валдис Домбровскис.