Обсуждены вопросы расширения торговых связей и новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.

Об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Прошли плодотворные обсуждения с министром финансов Израиля Авигдором Либерманом текущего состояния азербайджано-израильских экономических связей. Также были обсуждены перспективы создания новых торговых возможностей сотрудничества», — говорится в публикации.

— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) April 27, 2022