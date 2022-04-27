Закон о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации), наделяющий экс-главу государства Нурсултана Назарбаева рядом привилегий и полномочий, планируется отменить, сообщил спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлан Кошанов.
«Поправками (в конституцию — ред.) исключается статус елбасы. В конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу», — сказал Кошанов журналистам в кулуарах парламента.
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