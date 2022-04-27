Полномасштабная война России с Украиной, которая уже длится два месяца, принесла Кремлю огромное количество разочарований. Оказалось, что армия, в которую за 20 лет на волне больших мировых цен на нефть вложили просто колоссальные средства, просто не способна сломить сопротивление даже украинских вооруженных сил, а ведь российская политическая элита давно объявила основным противником НАТО. Об этом «Минвалу» заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

«В этих условиях получив ряд серьезных прежде всего медийных «пощечин» — вывод российской армии с Черниговской, Сумской и Киевской областей и потопление флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» и огромные потери личного состава — российские генералы стали задумываться о начале полноценной мобилизации. Ведь количество военнослужащих контрактной служб в российской армии явно недостаточно для ведения полноценной войны», – подчеркнул он.

По его словам, начало полноценной войны сейчас выглядело бы в глазах российского общества как очередное поражение, поэтому в ход пошло испытанное средство – провокация на территории Российской Федерации с последующим обвинением в нападении Украины и под этим предлогом начало мобилизации.

«И лучшим медийным поводом могло бы стать применение украинской армии ударных беспилотников «Байрактар». Обвинив в этом Украину, Россия решила бы сразу несколько задач – в том числе и косвенно пытаясь надавить на Эрдогана, от которого уже давно и безуспешно Кремль пытается получить запрет на экспорт оружия в Украину.

Для организации подобной провокации на территории Украины, которую временно контролирует Россия, начались поиски остатков сбитых «Байрактаров» — а всего за время войны известно как минимум о трех сбитых аппаратах. В результате, когда в ночь на 25 апреля в российском Брянске вспыхнули два масштабных пожара, последовало обвинение в ударе Украины с демонстрацией аж четырех обломков, причем это была хвостовая балка, где было написано «Байрактар» и часть хвостового оперения с опознавательными знаками Воздушных сил Украины. Еще два обломка вообще оказались фейковыми – один вообще часть канистры от промышленного масла.

Сначала вообще было заявлено о двух сбитых «Байрактарах» и даже поначалу выложили фотографию остатков некоего беспилотника. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что, во-первых, это остатки не имеют никакого отношения к аппарату турецкого производства, а во-вторых, очень быстро оказались что это фотографии беспилотника, сбитого месяц назад в приграничье. Поэтому информацию в СМИ очень быстро «скомкали»», — отметил эксперт.

По его словам, в целом же необходимо отметить, что «Байрактар» ТВ.2 в ходе войны в Украине в очередной раз подтвердил свою репутацию самого смертоносного ударного беспилотника в мире. «По данным авторитетного издания Oryx расчетами «Байрактаров» уничтожено 6 единиц бронетехники, включая 2 БМД-2, 5 152-мм орудий «Мста-Б», как минимум одна пусковая установка тяжелой 220-мм РСЗО БМ-27 «Ураган», 10 единиц ПВО (элементы комплексов «Бук» и «Тор», в том числе один ЗРПК «Панцирь С1»), 2 командных поста и 1 пост связи. Интересно, что и в этом конфликте «Байрактары» уничтожили на земле как минимум 9 вертолетов, включая 2 боевых Ка-52.

Незаменимыми оказались эти аппараты и для работы по логистическим колоннам российской армии – так, на их счет записано как минимум один железнодорожный состав с топливом и 24 автомобиля.

Стоит отметить, что Украина не располагает необходимым количеством боеприпасов для беспилотников и поэтому ударов по живой силе противника, как это было в ходе Второй карабахской войны 2020 года не зафиксировано», — заявил он.

Асиф Айдынлы