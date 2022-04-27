Среда в РФ началась с пожара на складе боеприпасов в Белгороде, позднее о взрывах сообщили в Курске и Воронеже.

В Воронеже, по данным телеграм-каналов, были слышны два взрыва. Среди примечательных объектов в районе — воинская часть зенитно-ракетного полка, а также недостроенная еще в 90-х атомная электростанция.

В Курске жителей напугали хлопки около 02:45 ночи. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что детали уточняются, но предварительно — работало ПВО. Разрушений и жертв нет. Сообщения о взрывах поступали как из центра города, так и с окраин.

Система ПВО 27 апреля утром обнаружила и уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА в небе над Воронежем, сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.





