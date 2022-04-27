МИД Нидерландов приостановит выдачу виз россиянам на кратковременное пребывание с 27 апреля, сообщает пресс-служба посольства страны в России.

«Вследствие решения правительства РФ объявить сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата, МИД Королевства был вынужден приостановить с 27 апреля 2022 года выдачу гражданам Российской Федерации виз на кратковременное пребывание», — сказано в сообщении.

Исключения будут сделаны для запросов по гуманитарным причинам, при наличии временного вида на жительство или уважительных причин, предусмотренных двухсторонним соглашением.