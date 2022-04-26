В Польше из-за проблем с авиационными диспетчерами с 1 мая ограничат воздушное движение. Распоряжение правительства опубликовано в официальном Законодательном вестнике.

Ограничения касаются центрального аэропорта Варшавы имени Фредерика Шопена, а также воздушной гавани в Модлине, обслуживающей бюджетные авиалинии. Полёты в воздушной зоне польской столицы могут совершаться в период между 9:30 и 17:00 (11:30 — 19:00 бак.вр.) при условии обеспечения службами воздушного движения. В документе также указывается список аэропортов, которым нужно отдавать приоритет при приёме и отправке самолётов, большинством из которых названы европейские столицы.

Эти меры приняты из-за проблем с авиационными диспетчерами. В конце марта заявления об увольнении подали 44 из 216 сотрудников, а в процессе ухода находятся ещё более 100 человек. Конфликт длится уже около года, работники жалуются на низкую оплату труда и вопросы безопасности. Переговоры профсоюза и представителей Агентства воздушных перевозок страны пока не решили возникшие вопросы, в то время как региональные авиадиспетчеры пошли на уступки.