Украинские десантники сбили еще один российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» в Харьковской области. Стоимость такой машины составляет около 16 млн долларов. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

«Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет Ка-52 «Аллигатор» считается командирской машиной. Имеет на вооружении пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс, а также способен нести авиабомбы и другое оружие.