Заявления президента США Джо Байдена по событиям 1915 года в Османском государстве идут вразрез с историческими реалиями, основаны на искаженной и недостоверной информации и не имеют для Анкары никакой силы.

Об этом заявил президент Турции Эрдоган

«Господину Байдену нужно как следует изучить и знать историю с армянами. Мы не можем простить ему попытку бросить вызов Турции, не зная этой истории», — заявил турецкий лидер.

По его словам, заявления Байдена по событиям 1915 года не заслуживают внимания, так как основаны на абсолютно ложной и недостоверной информации

«Заявления относительно претензий Армении, которые, если можно так сказать, были признаны правительствами и парламентами разных стран, для нас не имеют какой-либо силы»,- сказал президент Эрдоган.

Глава государства также коснулся усилий Анкары по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

В этом контексте президент Эрдоган сообщил, что проведет во вторник телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.