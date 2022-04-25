В минувшие выходные на государственной границе Азербайджана и Армении при попытке проникновения на территорию нашей страны обезврежена армянская диверсионная группа. «Проникновение» пресекли, один из диверсантов — Эдуард Мартиросов — взят живым. В Армении уже выдали в эфир смехотворную версию, будто бы сей зинвор на пути из воинской части к боевому посту «исчез», а потом оказался на азербайджанской территории.

Теоретически все обошлось без большой крови. Но…

Прежде всего, диверсанты априори направлялись в Азербайджан не цветы собирать. Более того, на практике подобные инциденты нередко предшествуют куда более масштабным вооруженным провокациям. Наконец, ГПС Азербайджана в своем заявлении прямо указывает, что «расценивает данный инцидент как провокацию армянской стороны против создания комиссий по делимитации между странами и соответствующей работы».

И тут уже не получится не спросить: а чего, собственно, добивается таким образом Армения? Особенно на нынешнем этапе постконфликтного урегулирования?

В самом деле, Азербайджан, как уже отмечалось, отправил Армении свои предложения из пяти пунктов, и Армения эти условия как бы приняла. Переговоры в Брюсселе закончились, скажем так, с весомыми основаниями для оптимизма. Осведомлённые эксперты уже к концу апреля ждали прорыва в работе над мирным договором, формирования комиссии по делимитации и демаркации границы и т.д. Но в то самое время, когда в регион с «челночным» визитам прибыл американский спецпредставитель Эндрю Шофер, анонсирован визит российского дипломата Игоря Ховаева, в Баку постконфликтное урегулирование обсуждает Тойво Клаар, Армения устраивает провокационные игры с огнём на границе. Что это — случайность? Не верится.

Возможно, конечно, что за провокацией стоят ереванские реваншисты. Точно так же имеет право на жизнь версия, что Никол Пашинян попал в жесткий клинч между ереванским общественным мнением и тем, что от него требует, в частности, Евросоюз. Тем более что на фоне переговорной активизации в Ереване собирает свои митинги Артур Ванецян. Но митинги эти вышли слишком уж жидкими.

Другое дело, что уже после Брюсселя Никол Пашинян отправился в Москву, где ему, судя по заслуживающим доверия «утечкам», ему сказали строгое «ну-ну-ну», потребовав свернуть темпы постконфликтного урегулирования под управлением Брюсселя. Это можно назвать домыслами и версиями, а еще громко возмущаться в ответ на предположения, что Москве нужен как минимум повод подольше держать здесь своих миротворцев. Но в совместном заявлении по итогам российско-армянских переговоров на высшем уровне брюссельские договорённости не упоминаются вообще, а это весьма информативный признак. Не говоря о том, что еще накануне визита Пашиняна в Москву своей «ревности» к активности Евросоюза в РФ на полуофициальном уровне и не скрывали. И на этом фоне указание в пресс-релизе ГПС, что об инциденте проинформированы представители российской Федеральной пограничной службы в Армении, получает уже другое прочтение. Словом, это солидная информация к размышлению, пытается ли Пашинян «перевернуть доску» по внутриполитическим причинам или же Ереван выполняет полученную от Москвы «отмашку» на срыв переговоров не под российским управлением.

Но есть еще одна сторона вопроса. Каждый подобный инцидент — это повод задуматься, не слишком ли поспешно Никола Воваевича провозгласили этаким «голубем мира» и не является ли он «голубем» из известной цитаты: «Не играйте с голубем в шахматы — он раскидает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать, как он вас уделал.“

В самом деле, на счету армянской дипломатии уже немало сорванных переговорных инициатив. Но теперь, после 44-дневной войны, ереванской верхушке лучше помнить о цене подобных игр. Тем более что Азербайджан уже реагирует по жесткому варианту и приводит в боеготовность войска. А «Железный кулак», напомним, на месте.

Нурани, обозреватель Minval.az