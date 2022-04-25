Встреча рабочей группы по созданию коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана состоится в ближайшее время. Об этом АПА сообщил посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

Он отметил, что в рамках заседания Совместной иранско-азербайджанской экономической комиссии в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании.

«Наша работа по реализации этого меморандума продолжается. В ближайшее время на уровне рабочих групп планируется провести встречу по проектированию мостов, которые будут построены с обеих сторон-как с Нахчыванской, так и с Зангезурской. После утверждения проектов мостов будет проведена закладка фундамента моста с участием официальных лиц двух стран».

Посол сообщил, что в ближайшее время заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари посетит Баку.

Отметив, что в Азербайджан приглашен спикер иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф, дипломат напомнил, что в мае в Баку состоится заседание Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).