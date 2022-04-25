В Брянской области произошли пожары на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» и на ещё одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По словам собеседника, информация о пожарах резервуаров (РВС-10000) с дизельным топливом на территории Брянской нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» и на еще одном объекте поступила в 02.00 25 апреля.
«Пострадавших нет», — отметил собеседник агентства.
Уточняется, что угрозы жилым домам нет. На месте пожара организована работа штаба пожаротушения. К месту пожара выдвинулась оперативная группа МЧС России под руководством врио Министра МЧС России генерал-полковника Александра Чуприяна.
Добавляется, что к тушению пожара привлечены 158 человек и 51 единица техники, в том числе от МЧС России – 110 человек и 34 единицы техники. Привлечены силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Москвы.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят замеры вредных веществ в атмосферном воздухе, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.
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В российском городе Брянск, который находится рядом с границей Украины, загорелась ночью нефтебаза.
По данным МЧС РФ, сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в службу в 2:00 25 апреля 2022 года. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара. Дальнейшая информация уточняется.
Местные жители и очевидцы сообщали, что слышали «мощные хлопки и взрывы» перед тем, как на нефтебазе начался пожар.
Телеканал «Россия 24» уже сообщил, что загорелась одна гражданская нефтебаза, а после нее — хранилище ГСМ в одной из воинских частей.
По неподтвержденной информации, вторым горящим обьектом может быть 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.
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