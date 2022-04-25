В Брянской области произошли пожары на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» и на ещё одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По словам собеседника, информация о пожарах резервуаров (РВС-10000) с дизельным топливом на территории Брянской нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» и на еще одном объекте поступила в 02.00 25 апреля.

«Пострадавших нет», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что угрозы жилым домам нет. На месте пожара организована работа штаба пожаротушения. К месту пожара выдвинулась оперативная группа МЧС России под руководством врио Министра МЧС России генерал-полковника Александра Чуприяна.

Добавляется, что к тушению пожара привлечены 158 человек и 51 единица техники, в том числе от МЧС России – 110 человек и 34 единицы техники. Привлечены силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Москвы.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят замеры вредных веществ в атмосферном воздухе, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.