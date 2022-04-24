Завершился пятый съезд азербайджанцев мира. Его теперь называют и «Шушинским» по месту проведения, и «Победным» по той причине, что он стал первым после Великой Победы азербайджанского народа в Отечественной войне 2020 года.

Четыреста гостей, активистов диаспорального движения съехались сперва в столицу, где возложили венки к могилам шехидов, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей Родины, а также к могиле архитектора не только современной азербайджанской государственности, но и основоположника той базы, которая привела наш народ к победе — общенационального лидера Гейдара Алиева. После чего отправились по Дороге Победы в свободную и орошенную кровью наших героев Шушу.

Мне довелось участвовать в первых трех съездах диаспоры в 2001, 2006, 2011 гг. и быть среди приглашенных на четвертый съезд в 2016 г. Я хорошо помню историческое выступление Гейдара Алиева на первом съезде в ноябре 2001 года. Тогда еще не было отдельного государственного комитета, ответственного за связь с проживающими зарубежом соотечественниками — указом Гейдара Алиева он был учрежден полгода спустя, летом 2002 года. То выступление я затем пересматривал много раз по ютубу. Очень хорошо помню произнесенные тогда Гейдаром Алиевым с трибуны Дворца Республики слова, которые 21 год спустя участникам Победного съезда напомнил продолжатель его дела Ильхам Алиев. «Придет день, и мы соберемся на съезд в Шуше», сказал тогда основатель и руководитель государства.

И вот этот день пришел. Как долго мы к нему шли! Сколько усилий потратили наше государство, наш народ, активисты диаспоры, журналисты, политики и политологи, хозяева всех профессий. И, конечно же, наши бесстрашные воины, от простого солдата до генерала, от бойца на передовой до тружеников тыла, представители всех живущих в нашей общей Родине народов, всех религий, всех социальных групп.

Все мы помним и любим ставшую культовой песню в исполнении Иосифа Кобзона «День Победы», в которой есть слова «этот день мы приближали, как могли». Мы, как могли, приближали день, когда азербайджанцы, проживающие зарубежом и ведущие много десятилетий свою войну с сепаратистами всех мастей и их пособниками, соберутся в исторической душе нашей Родины — освобожденной Шуше! — и вспомнят пророческие слова Гейдара Алиева.

И хотя в этот раз участвовать в съезде мне довелось заочно, душа моя в те два дня была в Шуше. Слушая выступление Президента Ильхама Алиева, я чувствовал себя именно там, среди сотен соотечественников, с которыми мы вместе приближали этот день, ковали свою победу над врагом и оккупантом — с помощью острого пера, зоркого объектива фотокамеры, пламенных выступлений на конференциях, полемик с сепаратистами и их лоббистами, и, конечно же, проведением многочисленных массовых мероприятий как на улицах и площадях городов мира, так и в стенах с зарубежными политиками и влиятельными людьми.

Победа в Отечественной войне — это еще и наша личная победа в своей, отдельно взятой войне с армянскими оппонентами зарубежом, с пресловутой «сильной армянской диаспорой». И благодаря водруженному над Шушой азербайджанскому флагу мы, то есть все те в диаспоре, кто приложил руку к этому долгожданному и выстраданному временем историческому событию, можем вновь обратиться к нашим прежним, теперь уже сникшим армянским оппонентам со словами «ну что, чья взяла?»

Как не было в 2001 году никаких сомнений, что предсказание Гейдара Алиева обязательно сбудется, так и сегодня нет никаких сомнений, что придет день, и наша диаспора проведет съезд в свободном Ханкенди. Мы обязательно проведем еще один съезд в Нахчыване, свободно проехав к нему по Зангезурскому коридору и испытав такие же захватывающие чувства, какие участники нынешнего съезда, по их рассказам, испытали, проезжая по Дороге Победы к Шуше.

Мы этот день увидим. Потому что мы — народ-победитель!

Вугар Сеидов, Берлин