В Газахском районе вышел из строя канал для отвода паводковых вод,,в результате чего боло затоплено село Гарапапаг, сообщает АПА.

На место происшествия вызвана полиция, детей эвакуировали из домов.

В настоящее время ведутся работы по откачке воды.