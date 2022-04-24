В Газахском районе вышел из строя канал для отвода паводковых вод,,в результате чего боло затоплено село Гарапапаг, сообщает АПА.
На место происшествия вызвана полиция, детей эвакуировали из домов.
В настоящее время ведутся работы по откачке воды.
В Газахском районе вышел из строя канал для отвода паводковых вод,,в результате чего боло затоплено село Гарапапаг, сообщает АПА.
На место происшествия вызвана полиция, детей эвакуировали из домов.
В настоящее время ведутся работы по откачке воды.
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