В Баку и на Абшеронском полуострове 25 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет преобладать южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем — 17-22° тепла. В Баку ночью будет 11-13°, днем — 19-21° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако есть вероятность, что в некоторых горных районах днем будет дождь. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем — 23-28° тепла, в горах ночью — 0-5°, днем — 10-15° тепла.