Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подал заявку в правительство ФРГ для одобрения продажи Украине 100 боевых машин пехоты типа Marder, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Welt.

Как отмечается, запрос сначала поступил в министерство экономики ФРГ, а затем был передан в Федеральный совет безопасности, куда входят канцлер Олаф Шольц и главы немецких министерств. В случае одобрения первая поставка в Украину может быть организована «в течение нескольких недель», однако в статье не уточняется, когда Берлин озвучит свое решение.

Издание также сообщает, что передачу техники планируется осуществить партиями по 20, 25 и 55 машин через шесть недель, полгода и год соответственно. Rheinmetall также обучит украинских военных использованию техники, предполагается поставка 1,5 млн единиц боеприпасов на €42,6 млн.