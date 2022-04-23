По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках «Общереспубликанского марафона по озеленению» («Зеленый Марафон») в поселке Мушфигабад прошла очередная акция по посадке деревьев по стране.

К широкомасштабной акции по посадке деревьев, организованной Общественным объединением IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР), присоединились представители Общественного совета при МЭПР, преподаватели, студенты и учащиеся Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного педагогического университета, Азербайджанской дипломатической академии, образовательного комплекса Баку Модерн и Сумгайытской городской полной средней школы номер 12.

В ходе акции, проведенной в связи с Международным днем Земли, на территории площадью 2 гектара в соответствии с почвенно-климатическими условиями Абшеронского полуострова было высажено более 1 000 эльдарских сосен и оливковых деревьев.