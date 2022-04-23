Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в субботнем телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в Украине, передает «Анадолу».

В оборонном ведомстве Турции сообщили, что собеседники затронули темы безопасного возвращения турецких торговых судов, ожидающих в портах Украины, а также двух военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции, остающихся в аэропорту Киева.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара готова и далее прилагать усилия для поставок гуманитарных грузов в Украину.