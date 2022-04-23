Вооруженные силы Украины в Херсонской области уничтожили передовой пункт российской армии. В результате были ликвидированы два генерала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Так, 22 апреля ВСУ нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой Армии российских войск, который был размещен на незначительном удалении от линии боевого соприкосновения в Херсонской области.

В результате было уничтожено ППУ 49А и ликвидировано двое российских генералов. Также еще один — тяжелораненый.

Сейчас персональные данные уточняются.