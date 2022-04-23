21 апреля германский оборонный концерн Rheinmetall подал в Министерство экономики заявку на поставку Украине первой партии тяжелых вооружений из ФРГ. Речь идет о продаже 100 боевых машин пехоты Marder, сообщает Welt am Sonntag.

Запрос перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входят канцлер Олаф Шольц и министры обороны, экономики, экономического сотрудничества и юстиции, иностранных дел и внутренних дел. Если заявку одобрят, то первые немецкие БМП пойдут на Украину уже в течение нескольких недель.