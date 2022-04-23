Эндрю Шофер является старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе. Об этом говорится в заявлении посольства США в Армении.

«В его обязанности на этой должности входит выполнение функций американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ и руководство делегацией США на международных дискуссиях по грузино-российскому конфликту», — говорится в заявлении посольства.

«Соединенные Штаты остаются приверженными содействию мирному, демократическому и процветающему будущему региона Южного Кавказа», — добавили в посольстве США.

В посольстве США также заявили, что они приветствуют последние усилия Армении и Азербайджана по непосредственному, прямому взаимодействию на уровне лидеров и министров иностранных дел. В посольстве при этом отметили, что обязательства и гибкость обеих сторон, а также прямое двустороннее сотрудничество являются ключом к достижению прочного мира в регионе.