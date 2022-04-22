Российская Федерация применяет против Украины вооружение, которое получило годы назад в обход санкциям. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк показал в соцсети «Твиттер» гражданских, которых убили из французского вооружения.

«Маленькое авто французской марки. Семья пыталась эвакуироваться, но была убита по дороге извергами из России. Была убита, как установлено сейчас, из французского оружия, проданного в обход санкций в 2015-м. Каждый в ЕС, кто пытается заигрывать с Россией, должен видеть результат своих действий», — пишет Подоляк.