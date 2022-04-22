Затонувший российский крейсер Москва стал объектом подводного культурного наследия Украины. Об этом заявили в Минобороны Украины.

«Ракетный крейсер Москва был флагманом российского флота, а стал номером 2064 в реестре подводного культурного наследия Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он подпадает под категорию Редкие образцы науки и техники.

По данным Минобороны, крейсер находится в 80 милях от Одессы.

Там также напомнили, что согласно Конвенции ЮНЕСКО, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря в пределах экономической деятельности Украины являются собственностью государства.