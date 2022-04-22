Минобороны США заявило об «ошеломляющих» успехах SpaceX в доставке спутникового интернета Украине, несмотря на действия российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Roskomsvoboda. Сообщается, что в марте текущего года принадлежащая Илону Маску компания остановила российскую атаку с применением электромагнитного оружия.

Представитель Пентагона рассказал, что после того, как Россия развернула войска на территории Крыма в 2014 году, российские военные широко использовали средства РЭБ на украинском Донбассе — часто с большим успехом, используя электромагнитные сигналы для обнаружения позиций украинских сил и вывода из строя такой техники как дроны. Однако нынешний конфликт может обнажить пределы возможностей России в области РЭБ.