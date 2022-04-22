Азербайджан воевал не только с мировым армянством, но и с теми, кто его поддерживал – и победил. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, передает «Вестник Кавказа».

Выступая на съезде V Съезд азербайджанцев мира в Шуше, президент подчеркнул, что Азербайджан показал, как вести войну цивилизованно: армянская армия была разгромлена, на сегодняшний день ее де-факто не существует, из рядов ВС Армении в ходе боев было массовое дезертирство, в то время как ни один военнослужащий ВС Азербайджана не стал дезертиром.

Говоря о формате Минской группы ОБСЕ, то она, по словам президента, по сути, и не была создана для армяно-азербайджанского урегулирования, а потому результатов от ее работы не было. МГ ОБСЕ, заявил Алиев, создали ради вечной оккупации территорий республики, поскольку на нее влияло мощное лобби армянского национализма в странах-сопредседателях.