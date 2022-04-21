Украинские певицы, ведущие и актрисы записали видео, в котором обратились к военнослужащим ВСУ со словами благодарности. Ролик 21 апреля разместила на своей странице в Instagram украинская ведущая и волонтер Маша Ефросинина.

Кроме нее, участие в записи приняли певицы Оля Полякова, Даша Астафьева, Юлия Санина, Настя Каменских, ведущая Леся Никитюк, а также актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец и фотограф Соня Плакидюк.

«Ты сейчас там, в самом аду защищаешь свою мать, жену, детей, свою землю. Впереди у тебя тяжелые бои, ты устал, был ранен и увидел много смерти, потерял побратимов, но я хочу, чтобы ты знал – твоя мать молится за тебя вместе со всей страной, женщины со всего мира мечтают познакомиться с тобой, если твое сердце свободно, мужчины во всем мире спрашивают себя, а есть ли у них такая отвага и сила, чтобы защитить свою землю. Спасибо тебе», – по очереди обратились к украинским воинам знаменитости.

