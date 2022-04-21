США и Франция не посылали сигналы готовности возобновить работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К нам такого рода сигналы не поступали. Мы их и не ожидаем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, Вашингтон и Париж фактически парализовали некогда слаженную работу трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отказавшись от взаимодействия. Она подчеркнула, что активность США и Евросоюза вокруг темы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией неслучайны.

«Как и беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне (делимитация и демаркация госграницы между Азербайджаном и Арменией, восстановление транспортных коммуникаций) и повестку дня, предложенную в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ (решение насущных гуманитарных проблем, подготовка мирного договора между Баку и Ереваном)», — заявила Захарова.

Она также подтвердила приверженность Москвы последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Одновременно полны решимости всемерно содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, с которыми нас исторически связывают узы дружбы, союзничества и партнерства», — добавила Захарова.