Развлекательная компания Marvel прекратила продажу и продление лицензий на свои комиксы в России. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на владельца магазина «Чук и Гик» Ивана Чернявского.

По словам Чернявского, представители Marvel 20 апреля разослали российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета 2022 года приостанавливают сотрудничество на неопределенный срок. «Это сообщили мне несколько российских издателей Marvel, сам текст письма я не видел. Сходятся все в одном — в середине лета 2022-го Marvel перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке», — объяснил он. Чернявский уточнил, что все, что куплено сейчас, нужно успеть выпустить в ближайшие два-три месяца, после чего выпуск новинок и печать дополнительных тиражей по требованию Marvel будут невозможны.

Уже выпущенные комиксы, подчеркнул он, останутся в продаже.

До этого студия Marvel заявила о приостановке проката фильмов в России. Аналогичное решение приняли медиаконгломерат Walt Disney, объединяющий студии Lucasfilm, Universal, Pixar, Maker Studios и другие. Работать с российскими прокатчиками также отказались студии Sony Pictures и Paramount.