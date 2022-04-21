Когда будут введены санкции против РФ, разработанные группой украинских и международных экспертов, Россия утратит возможность финансировать военную машину, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, которое опубликовал Офис президента.

Президент отметил, что сегодня был опубликован план по ужесточению санкций против РФ за войну против Украины, разработанный группой украинских и международных экспертов под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

«Когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане, Россия утратит возможность финансировать военную машину. В частности, план предусматривает ограничения для энергосектора России, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из России», – рассказал Зеленский.

По его словам, в Украине работают и над тем, чтобы абсолютно все государственные чиновники России, поддерживающие войну, получили санкционный ответ от демократического мира.

«Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией», – сказал президент.

Он также пообещал, что украинские власти сделают все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в военных преступлениях. «Современные технологии позволяют установить множество деталей. Каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет – все найдем», – отметил Зеленский.

Он рассказал, что сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета – Зеленский обсудил его сегодня с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По словам президента, стоит задача «сделать его по-настоящему болезненным» для российской военной машины и России в целом, и побудить ее искать мира.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, все представители Украины продолжают «делать больше, чем максимум», чтобы обеспечить поставки оружия для армии.

«Ежедневно все наши дипломаты, все наши представители и я лично по всем возможным каналам – официальным и неофициальным – работаем в режиме 24/7, чтобы ускорить поставки помощи. И я очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что нам необходимо. И когда именно нам все это нужно. Не через недели, не через месяц, а немедленно. Сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки», – сказал президент.

