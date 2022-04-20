Представители парламентской фракции ЛДПР провели встречу с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщается в Telegram-канале партии. Как отмечается, в рамках мероприятия депутаты выдвинули предложение о выпуске купюр или монет с умершим главой либерал-демократов Владимиром Жириновским.

«Предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом В.В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека», — говорится в сообщении.

При этом в основном на встрече стороны обсуждали экономические вопросы, в частности, депутаты ЛДПР поговорили с Набиуллиной о зависимости экономики от доллара, сохранении ипотеки со ставкой в 5% и целевых кредитов для предпринимателей.