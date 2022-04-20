Средства баллистической защиты, которыми пользуются президент Украины Владимир Зеленский и его команда, произведены на военном предприятии в провинции Йозгат в Турции.

Об этом во время визита на завод компании Garanti Kompozit по производству готовой одежды и баллистической защитной продукции сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

В беседе с руководством компании министр подтвердил, что по запросу, поступившему в первые дни войны между РФ и Украиной, из Йозгата в Киев для безопасности Зеленского и его команды было отправлено 20 защитных шлемов и жилетов.

Варанк отметил, что средства защиты военнослужащих приобрели особую значимость на фоне ситуации в Украине. «Помимо производства жизненно важного защитного снаряжения для турецких сил безопасности, важен экспорт продукции»,- сказал глава ведомства.

Руководитель Garanti Kompozit Ведат Тюзер сообщил, что в компании были рады увидеть главу украинского государства и членов его команды в касках и бронежилетах турецкого производства.

Он пояснил, что Зеленскому и его команде компания отправила мягкий баллистический бронежилет «Уровень IV» и шлемы Cat Edon Level III.