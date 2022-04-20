Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предает ТАСС.

«Президент говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — сказал он.

Песков также отметил, что сроки ответа зависят от украинской стороны. «Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», — отметил представитель Кремля.