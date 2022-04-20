На Донбассе российские войска потеряли 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийскую систему. Воздушные Силы ВСУ поразили девять воздушных целей противника.

Бойцы ВСУ на этом направлении за минувшие сутки отбили 10 атак российских войск, уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийская система. После попыток штурма российскими войсками в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ заранее было поражено девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета.