Российские военные осознали, что фактически проиграли битву за Харьков и не смогут захватить город. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на канале Украина «24» в эфире всеукраинского марафона.

На вопрос, почему для РФ в Харьковской области является важным направление из Изюма на Славянск, Синегубов ответил:

«Он понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции Вооруженных сил, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении. Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники, вчера был сбит самолет на Балаклейском направлении».

Комментируя успехи ВСУ, которым удалось отвоевать несколько населенных пунктов, глава ОВА отметил:

«Да, действительно, у нас постоянно проходят бои, военные операции, наши Вооруженные силы продвинулись в этом направлении, однако говорить, что безопасно в этих населенных пунктах, пока, к сожалению, не приходится, поскольку бои на этих территориях еще продолжаются. Освободить – это одно дело, удержать – это совсем другое дело. Еще нужно сделать зачистку и тому подобное».