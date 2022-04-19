В Запорожской области начались более интенсивные бои с российскими военными.

Более того, захватчики Российской Федерации готовятся к провокациям на Пасху. По предварительным данным, российская армия планирует обстрелять храмы Запорожской области, рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, противник сосредоточился в определенных районах области. В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские захватчики пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе.

Тем временем областной центр готовится к защите. В Запорожье подразделения тактической группы патрулируют блокпосты и охраняют важные объекты.