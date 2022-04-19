Литовский Сейм принял запрет на публичное демонстрирование георгиевской ленты и других символов войны России против Украины.

124 члена Сейма проголосовали за, один-против, два парламентария воздержались. Изменения в законе «Об административным правонарушениях» вступят в силу после их подписания президентом Гитанасом Науседой.

За публичную демонстрацию «символов» будет налагаться штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет доходить до 1,2 тыс. евро. Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере 500-900 евро для физических лиц или 800-1,5 тыс. евро — для юридических лиц.