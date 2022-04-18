Президент России Владимир Путин попросил у премьер-министра Израиля Нафтали Беннета передать России церковь Александра Невского в Иерусалиме. Об этом сообщают израильские СМИ.

«Путин поздно вечером в воскресенье в письме премьер-министру Нафтали Беннету потребовал, чтобы церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима была немедленно передана в руки России после того, как это было обещано бывшим премьер-министром (Израиля) Биньямином Нетаньяху», – сообщает издание «Едиот Ахронот». Такую же информацию опубликовала газета Haaretz.