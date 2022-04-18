В захваченном Геническе (Херсонская область) военные РФ установили памятник Ленину.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский на своей странице в Facebook.

“Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое. Красные флаги, памятники советской поры. И все это на фоне усугубления гуманитарного кризиса, жесткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции. Мотив их абсолютно прозрачен – пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения. Проблема в том, что их в области практически нет. Люди у нас живут в настоящем и имеют вполне реальное и успешное будущее. Но оккупанты этого понять не могут. Поэтому шоу «back in the ussr» будет продолжаться до освобождения нашей области ВСУ”, — написал он.

Стоит отметить, что в Геническе памятник Ленину был демонтирован 16 июля 2015 года.