Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Об этом заявила в понедельник кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен, передает «Газета.ру».

«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», — сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Bleu, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма.

Ле Пен также заявила, что Россия — великая держава, сближение с которой необходимо Европе в интересах безопасности континента.

«Я считаю, что Россия — великая держава, и я бы не хотела, чтобы она окончательно вступила в союз с Китаем», — сказала Ле Пен.

«Сближение России с Европой — это важное условие обеспечение безопасности нашего континента и нашей страны», — подчеркнула она.