У России «нет столько времени», чтобы сражаться с Украиной. Так глава Чечни Рамзан Кадыров ответил украинскому президенту Владимиру Зеленскому на заявление о готовности Украины сражаться с Россией «и десять лет».

«Ты чё, дурак? У нас столько времени нет. Мы на днях закончим с тобой. У тебя по-моему шизофрения. Поезжай к своему старшему брату Байдену», — говорит Кадыров на аудиозаписи, которую разместил в Telegram.

Украинский лидер также говорил, что Киев не может отдать территорию Украины, но готов на диалог с Москвой. При этом он подчеркнул, что переговоры должны проводиться «не на основании российского ультиматума».