Солдаты РФ похитили из помещения «Укрпочты» в Мелитополе Запорожской области почти 3 миллиона гривен. Эти деньги предназначались для выдачи пенсий и социальных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 5 апреля российские военнослужащие в оккупированном Мелитополе похитили из отделения АО «Укрпочта» около 3 млн грн. Деньги предназначались для выдачи пенсий и социальных выплат.

«При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении.