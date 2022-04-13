Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гурбана Осман оглы Гурбанова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанского футбола.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гурбана Осман оглы Гурбанова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанского футбола.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
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