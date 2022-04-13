Мы ничего не забыли и не забудем. Поэтому сразу после войны мы, наряду со всей восстановительной работой, как всегда, уделяли внимание и военной сфере. Должен сказать, что после войны были подписаны новые крупные контракты с турецкими и израильскими компаниями. Реализация некоторых контрактов уже началась, других — завершена, а реализация ряда контрактов продолжается.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в ходе совещания по итогам первого квартала текущего года.

«Каждый день 44-дневной войны был глубоко проанализирован, и, конечно, этот анализ позволил нам осуществлять дальнейшее армейское строительство, основываясь на реальной ситуации. С учетом этого организуется также закупка новых вооружений, техники. Наряду с этим, после войны в Министерстве обороны были проведены структурные реформы, структурные преобразования, что еще больше усилит и модернизирует нашу армию. После войны был создан новый род войск – коммандо, я лично принимал участие в открытии первой военной базы коммандо в Гадруте. Это – очень сильный род войск. Уверен, что в настоящее время этот род войск уже может выполнить любую задачу. Мы же просто будем увеличивать с каждым годом численность коммандо. Считаю неуместным давать информацию об их численности, но каждый должен знать, что уже подготовлены и будут подготовлены тысячи полностью обученных бойцов», — отметил президент.